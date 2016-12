foto Ap/Lapresse 09:50 - Agenti 007 contro. Roger Moore e Sean Connery, leggendari interpreti di James Bond, si danno battaglia. Non si tratta però di una missione al servizio di Sua Maestà, come hanno sempre fatto nella loro lunga carriera cinematografica, ma di una guerra sul fronte indipendenza. Della Scozia. Connery vuole l'indipendenza, Moore no. - Agenti 007 contro. Roger Moore e Sean Connery, leggendari interpreti di James Bond, si danno battaglia. Non si tratta però di una missione al servizio di Sua Maestà, come hanno sempre fatto nella loro lunga carriera cinematografica, ma di una guerra sul fronte indipendenza. Della Scozia. Connery vuole l'indipendenza, Moore no.

I giochi saranno decisi entro il 2014, qunado un milione di scozzesi saranno chiamati alle urne per votare pro o contro l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Sean Connery, celebre militante dello Scottish National Party, non fa mistero del suo desiderio di staccarsi da Londra.



Dalla parte opposta un altro mitico 007, Roger Moore, che invece è inglese purosangue e che assicura: "La Scozia resterà nel Regno Unito, anche se Connery vuole la sperazione. Io sono molto orgoglioso di essere inglese. Siamo cresciuti con l'idea che 'siamo i migliori', anche se non è sempre vero. Sono fiero di essere britannico". E lancia una battuta velenosa contro il suo "collega": "Gli ho detto che era responsabile del fallimento della Royal Bank of Scotland perché ha ritirato tutti i suoi soldi".



Sul fronte politico intanto, il referendum è stato sbloccato da David Mundell, sottosegretario di Cameron per la Scozia. E' lui che ha annunciato infatti che il Parlamento di Edimburgo avrà facoltà di organizzare un referendum per chiedere agli scozzesi se desiderano rimanere dentro il Regno Unito o separarsi. La consultazione sarà nell'autunno del 2014. Oggi il Parlamento di Scozia decide su scuola, salute, ambiente, giustizia. Questioni internazionali, energia e difesa sono prerogativa di Londra. Tra due anni la parola passerà dunque ai diretti interessati. E non è detto che vinca il partito dell'indipendenza. I sondaggi dicono che soltanto il 30-40% della popolazione vuole il divorzio.