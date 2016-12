foto Ap/Lapresse

06:28

- Il processo di primo grado che vede imputati a Kollam, in India, i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati, è stato rinviato nuovamente, come era prevedibile, all'8 novembre. Il giudice ha convenuto che nell'imminenza della sentenza della Corte Suprema di New Delhi sulla questione, il dibattimento a Kollam non può cominciare.