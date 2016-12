Turchia, aereo siriano costretto all'atterraggio ad Ankara: nascoste a bordo armi per Damasco

foto Afp 22:55 - Un aereo di linea siriano in volo tra Mosca e Damasco è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Ankara da alcuni caccia F16 turchi. Secondo quanto riferito dalla rete locale Ntv a bordo sono stati trovati componenti missilistiche e sistemi di comunicazione militari. Per evitare rappresaglie, il governo di Ankara avrebbe poi ordinato agli aerei civili turchi di non entrare nello spazio aereo siriano. - Un aereo di linea siriano in volo tra Mosca e Damasco è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Ankara da alcuni caccia F16 turchi. Secondo quanto riferito dalla rete locale Ntv a bordo sono stati trovati componenti missilistiche e sistemi di comunicazione militari. Per evitare rappresaglie, il governo di Ankara avrebbe poi ordinato agli aerei civili turchi di non entrare nello spazio aereo siriano.

Sono quindi stati confermati i sospetti che a bordo ci fossero armi russe destinate alla Siria. Il ministro degli esteri turco, Ahmet Davutoglu, aveva affermato che le autorità di Ankara hanno ricevuto informazioni di intelligence secondo le quali il carico dell'aereo siriano conteneva "materiale non autorizzato". Le autorità turche hanno trovato e sequestrato componenti missilistiche e sistemi di comunicazioni militari. Il jet ha poi avuto il via libera dalle autorità turche per riprendere il volo alla volta della capitale siriana.