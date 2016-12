foto Ansa

02:00

- Nessuna tregua negli scontri in Siria. Almeno 170 persone sono rimaste uccise mercoledì nei combattimenti e nei bombardamenti nel Paese, secondo un bilancio dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani. Tra le vittime, dice l'organizzazione non governativa con sede a Londra, ci sono 73 civili, tra cui otto bambini, 39 ribelli, cinque disertori. Almeno 53 tra le vittime sono membri delle forze governative.