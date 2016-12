foto Afp

21:09

- Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato elezioni anticipate al più presto, "entro tre mesi". In un comunicato diffuso dalla tv, il premier ha affermato che la sua coalizione di governo non è in grado di trovare un accordo sull'approvazione del bilancio di austerity entro la fine dell'anno. Per questo, ha aggiunto, "si andrà a elezioni anticipate il più presto possibile", tra per fine gennaio o inizio febbraio.