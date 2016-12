foto Ap/Lapresse Correlati Grecia, scontri ad Atene per visita della Merkel 16:05 - "In Germania tutto il governo e il Parlamento hanno fiducia in quello che la Grecia può fare". Lo ha detto la cancelliera tedesca dopo l'incontro ad Atene con il premier Antonis Samaras. "La strada è dura ma sono convinta che condurrà al successo. Credo - sono state le parole della cancelliera - che vedremo la luce alla fine del tunnel". - "In Germania tutto il governo e il Parlamento hanno fiducia in quello che la Grecia può fare". Lo ha detto la cancelliera tedesca dopo l'incontro ad Atene con il premier Antonis Samaras. "La strada è dura ma sono convinta che condurrà al successo. Credo - sono state le parole della cancelliera - che vedremo la luce alla fine del tunnel".

Merkel: "Ad Atene come amica"

La Merkel, rivolgendosi a Samaras, ha detto: "Siamo partner, siamo amici. Siamo insieme nell'euro e nella Nato. E' nostro interesse comune recuperare la fiducia nell'Eurozona". "Non sono una maestra di scuola - ha precisato - e non sono qui per dare voti ma per sostenere un programma molto difficile".



"I risultati iniziano a vedersi"

"Sono stati fatti passi molto importanti ma c'è ancora molto da fare", anche se "i risultati cominciano a vedersi". "Ora - ha sottolineato la cancelliera tedesca - è il momento di fare scelte cruciali per la crescita". "Vogliamo che la Grecia resti nell'euro", ha detto invitando i greci a "fare la loro parte".



"Favorevole ad aumentare gli aiuti"

La Merkel si è detta favorevole ad aumentare gli aiuti alla Grecia. Nel corso delle conferenza stampa congiunta con il premier greco, Antonis Samaras, ha ribadito: "I requisiti ci sono ma dobbiamo aspettare i risultati del rapporto della troika".



Samaras: "Rispetteremo gli impegni"

"La Gercia è pronta a rispettare i suoi doveri e non chiede altri soldi". Lo ha dichiarato Antonis Samars dopo l'incontro con Angela Merkel. Il popolo greco è ferito ma è determinato a restare nell'euro", ha aggiunto Samaras.



"La Grecia non uscirà dalla Ue"

"Il nostro nemico è la recessione", ha detto il premier greco. "Il nostro obiettivo è dare un lavoro ai giovani. Uscire dalla Ue non è un'opzione praticabile", ha aggiunto. Il fatto che la cancelliera Merkel sia in Grecia "è la prova che non siamo in quell'isolamento politico vissuto negli ultimi mesi: abbiamo fatto degli errori ma abbiamo subito un isolamento che non meritavamo", ha detto Samaras.



"Popolo greco soffre ma vado avanti"

"In questo momento il popolo greco sta sanguinando, ma sono risoluto ad andare avanti nel programma: non chiedo favori e la cancelliera tedesca ha dimostrato rispetto per i sacrifici fatti, che non devono andare sprecati". Così il premier Samaras sull'incontro con la Merkel.