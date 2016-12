foto Afp

15:04

- I dimostranti che protestano contro la visita della cancelliera Angela Merkel in Grecia hanno bruciato una bandiera con la svastica in piazza Syntagma. La folla ha esposto cartelli con la svastica e scritte come "No al Quarto Reich" e "Fuori gli imperialisti", un chiaro riferimento al ruolo svolto dalla Germania nel piano di austerità imposto al governo di Atene da Ue e Fmi in cambio di aiuti.