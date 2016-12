foto Ap/Lapresse

14:44

- Non si fermano gli scontri per la visita del cancelliere tedesco, Angela Merkel, in Grecia. Un gruppo di giovani ha lanciato molotov contro una squadra di poliziotti schierati nei pressi di piazza Syntagma, ad Atene. Gli agenti hanno caricato. In precedenza alcuni manifestanti avevano preso di mira una barricata della polizia nel tentativo di arrivare al palazzo del governo dove è in corso il colloquio Merkel-Samaras.