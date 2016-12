foto Afp

13:25

- Ad Atene, dove è in visita il cancelliere tedesco, Angela Merkel, si registrano scontri davanti all'ambasciata Usa: la polizia ha lanciato lacrimogeni per impedire la formazione di un corteo dei dipendenti dell'ospedale Henry Dunant, che sventolando bandiere con la svastica volevano manifestare contro la visita. In risposta i dipendenti hanno lanciato bottiglie contro gli agenti. Bottiglie anche contro il convoglio di auto della Merkel.