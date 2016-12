Le diverse manifestazioni di protesta indette dagli ateniesi contro la Merkel e le misure di austerity del governo conservatore di Antonis Samaras sono sfociate in disordini.Acuni giovani con il volto coperto hanno lanciato alcune bottiglie incendiarie e petardi fumogeni contro una squadra di poliziotti in tenuta anti-sommossa schierati in via Panepistimiou, nei pressi di piazza Syntagma. Gli agenti hanno caricato i manifestanti, disperdendoli. Bruciata anche una bandiera con la svastica. In precedenza, un gruppo di dimostranti ha preso di mira una barricata della polizia nel tentativo di arrivare al palazzo del governo dove è in corso il colloquio Merkel-Samaras.La zona di sicurezza per le riunioni del cancelliere tedesco, divenuta un simbolo degli odiati tagli imposti al Paese, non ha impedito il lancio di bottiglie di plastica contro il convoglio che sta trasportando Angela Merkel, osservato da alcuni testimoni su Twitter.In piazza Syntagma i dimostranti hanno bruciato una bandiera con la svastica. La folla ha esposto cartelli con la svastica e scritte come "No al Quarto Reich" e "Fuori gli imperialisti", un chiaro riferimento al ruolo svolto dalla Germania nel piano di austerità imposto al governo di Atene da Ue e Fmi in cambio di aiuti.Decine di migliaia di persone si sono riversate su due delle maggiori piazze di Atene - Omonia e Syntagma (vedi le immagini in diretta) - per prendere parte alle manifestazioni organizzate dai sindacati in segno di protesta contro le misure di austerità richieste dalla troika al governo greco.Le due manifestazioni sono le uniche di cui ieri la polizia non ha proibito lo svolgimento. In piazza Omonia gli iscritti e i simpatizzanti del sindacato, vicino al partito comunista, mentre in piazza Syntagma - davanti ad un Parlamento circondato dalle barricate della polizia e da centinaia di agenti in tenuta antisommossa - ci sono gli iscritti dei due maggiori sindacati greci, la(dei lavoratori del settore privato) e l'(quelli del settore pubblico).Intanto si registrano scontri davanti all'ambasciata Usa: la polizia che ha lanciato lacrimogeni per impedire la formazione di un corteo spontaneo dei dipendenti dell'ospedale Henry Dunant, che volevano manifestare contro la visita. In risposta, i dipendenti (che non ricevono salario da 8 mesi) hanno lanciato bottiglie contro gli agenti. La tensione nella zona rimane alta.Durante la visita ad Atene, la Merkel avrà un colloquio con il premier greco Samaras e poi vedrà il presidente Papoulias. Samaras cercherà di ottenere due cose dalla cancelliera tedesca: il suo appoggio agli sforzi della Grecia e la sua approvazione per "ammorbidire" alcune delle rigide misure di austerità richieste dalla troika (Ue, Bce e Fmi) al governo di Atene - tra cui altri tagli di stipendi e pensioni - in cambio di ulteriori aiuti economici.Sono oltre 50 le persone arrestate nel corso delle manifestazioni ad Atene in concomitanza con la visita di Angela Merkel. Circa 50mila i manifestanti che hanno preso parte alle proteste: momenti di tensione in piazza Syntagma, di fronte al parlamento ellenico, quando gli agenti hanno risposto al lancio di oggetti con cariche e lacrimogeni.