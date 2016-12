foto Guardia di Finanza di Fiumicino

06:41

- Colpo grosso dei servizi doganali indiani. Nello Stato del Kashmir, è stato sequestrato un carico di 105 kg di eroina su un treno merci proveniente dal Pakistan, per un valore di quasi 80 milioni di euro. Lo riferisce la stampa a New Delhi, secondo cui potrebbe trattarsi del più importante carico di questo stupefacente mai sequestrato nel Paese. L'eroina era ripartita in quattro pacchi e nascosta nel treno che trasportava sacchi di cemento.