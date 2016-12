foto Afp 07:50 - Venti di guerra in Asia: la Corea del Nord ha infatti annunciato di avere in arsenale missili strategici capaci di colpire il territorio degli Stati Uniti. In una nota diffusa dall'agenzia Kcna, il portavoce della Commissione nazionale di Difesa, ha assicurato che i vettori possono raggiungere "non solo le forze Usa nella penisola coreana", ma anche Giappone e Guam. - Venti di guerra in Asia: la Corea del Nord ha infatti annunciato di avere in arsenale missili strategici capaci di colpire il territorio degli Stati Uniti. In una nota diffusa dall'agenzia Kcna, il portavoce della Commissione nazionale di Difesa, ha assicurato che i vettori possono raggiungere "non solo le forze Usa nella penisola coreana", ma anche Giappone e Guam.

La mossa nordcoreana cade a stretto giro dall'accordo di domenica tra Washington e Seul per ampliare la gittata dei missili in dotazione alla Corea del Sud, tra i 550 e gli 800 km in cinque anni, pari a più di due volte i limiti attuali, tenendo il carico utile massimo di 500 kg.



''Non nascondiamo che le forze armate rivoluzionarie, incluse quelle strategiche missilistiche, stiano tenendo gli obiettivi di colpire non solo le basi delle forze fantoccio (sudcoreane, ndr) e le basi delle forze imperialiste di aggressione degli Stati Uniti sulla inviolabile terra della Corea, ma anche il Giappone, Guam e il territorio degli Stati Uniti''.



La Corea del Nord si ritiene stia sviluppando un programma capace di lanciare missili intercontinentali fino a circa 7.000 km, ma due test effettuati, soprattutto quello dello scorso aprile, non hanno sortito gli effetti desiderati.