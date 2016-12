foto Ap/Lapresse

- Armi saudite ai ribelli in Siria: è quanto ha constatato la Bbc, che sul suo sito web afferma di aver visto in una base ribelle ad Aleppo tre casse di armi indirizzate all'Arabia Saudita. La Bbc, spiega l'emittente, non è stata autorizzata a filmare il contenuto delle casse, e non ha potuto risalire alla loro provenienza. L'Arabia Saudita ha declinato ogni commento.