foto Ap/Lapresse

21:41

- Gli Stati Uniti si congratulano con la vittoria di Hugo Chavez in Venezuela. "Ma restano differenze e posizioni divergenti con gli Stati Uniti", ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney. Gli Usa si sono felicitati "con il popolo venezuelano per l'alta partecipazione e lo svolgimento pacifico delle elezioni", ma hanno anche esortato il governo a "tener conto delle opinioni degli oltre sei milioni di persone che hanno votato per l'opposizione".