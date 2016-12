Le norme etiche introdotte negli anni settanta, ammorbidite rispetto a quelle originali scritte in risposta allo scandalo del Watergate, consentono a deputati e senatori di promuovere leggi da cui poi possono trarre beneficio. Il patto è che chi siede negli scranni del parlamento americano non sia l'unico a beneficiarne, ovvero se vengono coinvolte altre persone o società dello stato in cui sono stati eletti.

I CAVALLI DA CORSA

In questa categoria rientrano tutti i casi esaminati, a partire da quello di Dennis Cardoza, deputato democratico della California, che ha acquistato sette cavalli da corsa subito dopo aver promosso nel 2008 una legge che diminuiva in modo significativo il carico fiscale per i proprietari di cavalli da corsa.

"Amavo i cavalli da corsa sin da quando ero bambino e andavo regolarmente alle corse con mia madre. Dopo la sua morte nel 2007, due anni dopo ho usato parte dell'eredità per acquistare gli animali di cui eravamo entrambi appassionati", ha spiegato Cardoza, che nel frattempo ha rassegnato le dimissioni dal Congresso per lavorare a tempo pieno per l'associazione dei proprietari di cavalli da corsa della California, al Washington Post, precisando di aver ripetutamente chiesto il parere della commissione etica e di aver ricevuto il via libera.