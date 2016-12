- Quando imbracciò il suo fucile e aprì il fuoco ad Aurora, in Colorado, fingendo di essere l'anti eroe anarchico e cattivo di Batman per antonomasia James Holmes, super studente di biologia all'Università del Colorado, non sapeva che, oltra al carcere, il suo destino sarebbe stato di apparire su una maschera di Halloween.

Tuttavia, il "Joker" sarebbe stato un costume perfetto per Halloween. Negli Usa tutti conoscono la sua faccia, tutti sanno che ha ucciso 12 persone, ferendone un'altra sessantina, e, in generale, tutti lo associano a qualcosa di tremendo e di spaventoso.

Questo, forse, è il calcolo che ha fatto un anonimo utente di eBay la cui firma è il nickname “realface13” che, sul popolare sito di aste online ha messo in vendita, alla modica cifra di 500 dollari, proprio un costume ispirato a James Holmes, il "Joker", l’autore della strage di Aurora.

L’annuncio, recitava così: “Halloween è il momento ideale per shockare chiunque tu conosca. Quindi, cosa c’è di meglio per creare il panico della maschera del joker?” L’asta è stata prontamente rimossa dagli amministratori del sito. Ma lo sconcerto, per chi ha perso un caro o è stato ferito nella strage di Aurora è enorme. “Sono sconcertato, vedere quella maschera è stato come tornare al momento della strage e questo mi distrugge” ha dichiarato Josh Nolan, uno dei sopravvissuti alla mattanza del Colorado.