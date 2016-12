foto Dal Web 16:07 - Delray Beach, una cittadina della Florida, ha decisamente alzato il livello dei divieti sul fumo: una legge appena approvata vieta le assunzioni nei posti di lavoro pubblici ai fumatori. Il divieto, racconta il quotidiano locale Sun Sentinel, è stato approvato la scorsa settimana ed entra in vigore da oggi. Più che da motivi legati alla salute, ha spiegato la commissione che ha redatto la legge, è stata l'economia la molla decisiva: "Gli impiegati fumatori costano alle casse cittadine in media 12mila dollari l'anno - hanno sottolineato - in costi legati alla salute". - Delray Beach, una cittadina della Florida, ha decisamente alzato il livello dei divieti sul fumo: una legge appena approvata vieta le assunzioni nei posti di lavoro pubblici ai fumatori. Il divieto, racconta il quotidiano locale Sun Sentinel, è stato approvato la scorsa settimana ed entra in vigore da oggi. Più che da motivi legati alla salute, ha spiegato la commissione che ha redatto la legge, è stata l'economia la molla decisiva: "Gli impiegati fumatori costano alle casse cittadine in media 12mila dollari l'anno - hanno sottolineato - in costi legati alla salute".

Il bando non riguarderà gli impiegati già assunti, che però, dovranno pagare circa 40 dollari in più ogni mese per le loro assicurazioni sanitarie, che hanno un costo più alto, a meno che non scelgano per un corso anti fumo, che invece è offerto gratis. Quella di Delray non è la prima amministrazione locale ad adottare questo tipo di politica, e in alcuni casi, come a Hollywood, in California, i dipendenti sorpresi a fumare vengono licenziati in tronco.