A Yamanaka e Gurdon il Nobel per la Medicina 2012

12:24

- La crisi economica non risparmia nemmeno i Premi Nobel. La Fondazione Nobel quest'anno ha diminuito del 20% la somma abitualmente stanziata per gli studiosi vincitori del riconoscimento. Oltre alla medaglia e al diploma personale, ciascun vincitore riceverà un assegno di 8 milioni di corone svedesi (circa 940mila euro) contro i 10 milioni (pari a 1 milione di euro) in palio dal 2001.