foto Ap/Lapresse

08:05

- La polizia delle Maldive ha arrestato l'ex presidente Mohamed Nasheed, il primo democraticamente eletto nel Paese nel 2008 e rimosso da un colpo di Stato a febbraio. Lo ha riferito il Partito democratico delle Maldive, all'opposizione. Nasheed non si era presentato in aula alla prima udienza del processo che lo vede imputato per abuso di potere.