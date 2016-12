foto Afp

07:17

- Sono almeno 7 le persone morte per meningite negli Usa e altre 91 quelle che hanno contratto la malattia in seguito a iniezioni di steroidi contaminati. Casi di meningite sono stati diagnosticati in nove Stati, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Lo Stato più colpito è il Tennessee, con 32 persone che hanno contratto la meningite fungina e tre che sono morte.