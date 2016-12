foto Ap/Lapresse

06:02

- E' partita da Cap Canaveral, in Florida, la prima capsula spaziale privata che per conto della Nasa porterà 4,5 tonnellate di rifornimenti e nuovi materiali per esperimenti scientifici alla Staziona spaziale internazionale (Iss). La capsula Dragon, che non ha equipaggio, è stata progettata e costruita dall'azienda californiana Space X e ora che gli shuttle sono andati in pensione sarà lei a fare la spola con la Stazione spaziale internazionale.