Venezuela, Chavez confermato presidente

Notte di festeggiamenti a Caracas 07:19 - Hugo Chavez è stato rieletto presidente del Venezuela. Secondo i dati ufficiali, il Capo di Stato uscente ha ottenuto infatti il 54,43% dei voti nelle elezioni svoltesi ieri, mentre il suo avversario, Henrique Capriles, si è fermato al 44,97%. - Hugo Chavez è stato rieletto presidente del Venezuela. Secondo i dati ufficiali, il Capo di Stato uscente ha ottenuto infatti il 54,43% dei voti nelle elezioni svoltesi ieri, mentre il suo avversario, Henrique Capriles, si è fermato al 44,97%.

Sconfiggendo Capriles, candidato della Mesa de Unidad Democratica (Mud) che riunisce diversi partiti che si oppongono al leader bolivariano, Chavez ottiene così il quarto mandato consecutivo (è in carica dal 1999).



Chavez, 58 anni, resterà alla guida del Paese per altri sei anni, fino al 2018, per un totale di due decenni ininterrotti al governo a Caracas.



Chavez: "Gracias a mi amado pueblo"

"Gracias a mi amado Pueblo! Viva Venezuela! Viva Bolivar!": così Hugo Chavez ha commentato via twitter la sua vittoria per un altro mandato alle presidenziali di ieri, subito dopo l'annuncio ufficiale dei risultati del voto a Caracas. "Grazie Dio mio, grazie a tutti e a tutte", ha scritto il presidente in un altro messaggio.



Capriles si complimenta con Chavez

Il rivale di Chavez, Henrique Capriles, ha mandato "i propri complimenti al presidente della Repubblica". "Ringrazio i più di sei milioni di venezuelani che mi hanno dato la loro fiducia", ha aggiunto il leader dell'oppositore Mud.



Cominciano intanto ad arrivare le prime reazioni dopo la riconferma di Chavez. Sempre su twitter, dall'Argentina la presidente Cristina Fernandez de Kirchner ha scritto: "la tua vittoria è anche la nostra, quella del Sudamerica e dei Caraibi. Forza Hugo, forza Mercosur e Unasur!".