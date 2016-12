foto Reuters

- In Bosnia-Erzegovina la candidata serba Vesna Kocevic è in testa nello spoglio delle elezioni amministrative di Srebrenica, teatro del massacro di 8mila musulmani nel luglio 1995. In base allo scrutinio ancora parziale delle schede, la Kocevic ha ottenuto 3.496 voti, rispetto ai 2.900 del sindaco uscente, il musulmano Camil Durakovic. In caso di successo della Kocevic, un serbo assumerebbe per la prima volta il controllo di Srebrenica dal '95.