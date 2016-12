foto Ap/Lapresse

22:30

- Uno sconosciuto ha sfregiato alla galleria Tate Modern di Londra un'opera dell'espressionista astratto americano di origine russa Mark Rothko, il cui valore è stimato in decine di milioni di sterline. L'uomo si è avvicinato a uno dei 9 celebri murales realizzati da Rothko nel 1958 per il grattacielo Seagram di New York e, con un pennarello nero, ha lasciato una scritta sull'angolo destro inferiore dell'opera.