foto Reuters Correlati Tensione tra la Turchia e la Siria 16:32 - L'esercito turco ha risposto con colpi d'artiglieria al proiettile di mortaio lanciato dal territorio siriano sul suo suolo e caduto vicino ad una azienda agricola del Turkish Grain Board, a diverse centinaia di metri dal centro di Akcakale. Lo ha riferito l'agenzia Dogan News. Dal giorno della strage di Akcakale, Ankara replica colpo su colpo ad ogni tiro che dalla Siria finisce in Turchia. - L'esercito turco ha risposto con colpi d'artiglieria al proiettile di mortaio lanciato dal territorio siriano sul suo suolo e caduto vicino ad una azienda agricola del Turkish Grain Board, a diverse centinaia di metri dal centro di Akcakale. Lo ha riferito l'agenzia Dogan News. Dal giorno della strage di Akcakale, Ankara replica colpo su colpo ad ogni tiro che dalla Siria finisce in Turchia.

Secondo l'emittente Ntv, il colpo di mortaio è caduto nel giardino di un edificio pubblico (un'azienda agricola, secondo l'agenzia Dogan News) che le autorità avevano evacuato in via precauzionale. Secondo l'agenzia Anadolu, si sono avuti solo danni minori. Nessuna informazione è invece stata fornita sull'esito dei colpi d'artiglieria sparati dall'artiglieria turca in territorio siriano.



Dall'esercito di Ankara sono partiti almeno sei colpi. Abdulhakim Ayhan, sindaco di Akcakale, ha confermato l'immediato scambio di fuoco.