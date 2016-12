foto Afp

11:44

- Un aereo militare sudanese con a bordo venti uomini delle forze armate è precipitato in una zona rurale ad ovest della capitale Karthoum. "Alcuni dei passeggeri sono morti ed altri sono rimasti feriti", ha detto il portavoce militare Al-Sawarmi Khalid. Al momento non sono stati forniti dettagli né sul numero delle vittime né sulle cause dell'incidente.