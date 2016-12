foto Ap/Lapresse

07:08

- Alla fine ce l'ha fatta: il presidente Usa Barack Obama ha invitato la moglie Michelle in un ristorante a Washington per celebrare il loro ventesimo anniversario di matrimonio. Mercoledì non c'era stato niente da fare: nonostante la ricorrenza la coppia presidenziale non aveva potuto celebrare a causa del non rinviabile dibattito con Mitt Romney. Il ristorante prescelto dai coniugi Obama è stato il "Bourbon Steak", nel quartiere di Georgetown.