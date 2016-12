foto Ap/Lapresse

06:00

- Un giovane tibetano si è "autoimmolato" dandosi fuoco, portando il totale dei suicidi di protesta contro la Cina a 54, secondo fonti tibetane. Il giovane, Sangay Gyatso, di 27 anni, ha compiuto il suo gesto davanti al monastero di Dokar, in una zona a popolazione tibetana della provincia cinese del Gansu. Si tratta della seconda "autoimmolazione" in tre giorni dopo quella dello scrittore Gudrup, che si è dato fuoco il 5 ottobre in Tibet.