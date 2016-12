foto Afp 01:16 - Si è conclusa con un morto, 11 arresti e il sequestro di elenchi di associazioni ebraiche l'operazione anti-terrorismo scattata in diverse città della Francia per eliminare una sospetta cellula jihadista guidata da un giovane francese recentemente convertito all'islam. Il gruppo è stato individuato grazie al Dna trovato su una granata lanciata il 19 settembre contro un negozio di alimentari in un quartiere ebraico a Sarcelles, fuori Parigi. - Si è conclusa con un morto, 11 arresti e il sequestro di elenchi di associazioni ebraiche l'operazione anti-terrorismo scattata in diverse città della Francia per eliminare una sospetta cellula jihadista guidata da un giovane francese recentemente convertito all'islam. Il gruppo è stato individuato grazie al Dna trovato su una granata lanciata il 19 settembre contro un negozio di alimentari in un quartiere ebraico a Sarcelles, fuori Parigi.

Nello stesso giorno il settimanale Charlie Hebdo pubblicava le vignette su Maometto e in tutto il mondo si protestava contro il film "Innocence of Muslims".



L'uomo rimasto ucciso è lo stesso al quale apparteneva il Dna trovato sulla granata ed è stato identificato dalla polizia con il nome di Jeremy Sydney, 33 anni, definito dagli inquirenti come un "delinquente convertito all'islam radicale". È stato ucciso a Strasburgo dopo avere aperto il fuoco contro gli agenti che erano andati ad arrestarlo durante uno dei raid. Nell'operazione sono rimasti lievemente feriti tre poliziotti.



Il procuratore di Parigi, Francois Molins, ha spiegato che tutti gli arrestati sono francesi recentemente convertiti all'islam e che quattro di loro avevano scritto testamenti. I fermati sono tutti giovani, nati negli anni '80 o '90. Jeremy Sydney, spiegano le autorità, era sotto sorveglianza dalla primavera, cioè nello stesso periodo delle stragi di Tolosa e Montauban compiute da Mohammed Merah, nelle quali rimasero uccise sette persone. Il procuratore non ha tuttavia collegato gli arresti con il caso di Merah, ucciso in un raid delle forze speciali francesi il 22 marzo.