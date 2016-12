foto Ap/Lapresse

- "Ormai siamo andati troppo lontano per tornare indietro. Abbiamo fatto troppi progressi per tornare alle politiche che ci hanno portato al disastro". E' questo l'appello che, a un mese dalle elezioni, Barack Obama, lancia alle famiglie americane, accusando i repubblicani di bloccare in Congresso tutte le riforme messe in campo dalla sua amministrazione, da quella di Wall Street a quelle per il rilancio dell'economia e dell'occupazione.