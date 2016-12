foto Dal Web 12:02 - Grace Sung Eun Lee può morire. Lo ha deciso la corte d'appello di New York accogliendo la richiesta della ventottenne di origini coreane malata terminale di cancro e paralizzata dal collo in giù. I genitori, però, sono contrari a staccare la spina per motivazioni religiose. Il padre è pastore dell'Antioch Missionary Church nel Queens ed è convinto che la figlia sia stata manipolata dai medici. Un video di 24 secondi dimostrerebbe, a suo dire, che Grace vuole essere curata. - Grace Sung Eun Lee può morire. Lo ha deciso la corte d'appello di New York accogliendo la richiesta della ventottenne di origini coreane malata terminale di cancro e paralizzata dal collo in giù. I genitori, però, sono contrari a staccare la spina per motivazioni religiose. Il padre è pastore dell'Antioch Missionary Church nel Queens ed è convinto che la figlia sia stata manipolata dai medici. Un video di 24 secondi dimostrerebbe, a suo dire, che Grace vuole essere curata.

Motivazioni religiose Grace Sung Eun Lee ha 28 anni e prima della malattia era un'analista finanziaria di Bank of America. E' paralizzata dal collo in giù a causa di una gravissima forma di cancro al cervello e respira attraverso un respiratore artificiale, applicatole alla gola. Parlare per lei è quasi impossibile, ma la donna ha chiesto l'eutanasia attraverso l'interruzione della respirazione. Ma il no è arrivato proprio dai genitori, fervidi credenti. Hanno negato il proprio consenso perché altrimenti la figlia "sarebbe condannata a finire all'inferno. Il suo sarebbe un suicidio".