Cuba, liberata la dissidente Yoani Sanchez

foto Ap/Lapresse 05:11 - La blogger cubana Yoani Sanchez ha annunciato su Twitter di essere stata "liberata dopo 30 ore di detenzione" e ha ringraziato "tutti quelli che hanno alzato al loro voce e i loro tweet". La dissidente era stata arrestata giovedì insieme al marito, il giornalista Reinaldo Escobar, a Bayamo, 750 km a sudest dell'Avana, dove voleva assistere al processo contro un giovane politico spagnolo accusato di omicidio colposo per la morte di un dissidente. - La blogger cubana Yoani Sanchez ha annunciato su Twitter di essere stata "liberata dopo 30 ore di detenzione" e ha ringraziato "tutti quelli che hanno alzato al loro voce e i loro tweet". La dissidente era stata arrestata giovedì insieme al marito, il giornalista Reinaldo Escobar, a Bayamo, 750 km a sudest dell'Avana, dove voleva assistere al processo contro un giovane politico spagnolo accusato di omicidio colposo per la morte di un dissidente.

L'arresto ha seguito la metodologia utilizzata in passato dalle autorità cubane per reprimere le attività di militanti dell'opposizione. Lo sostiene Elizandro Sanchez, responsabile della Commissione cubana dei diritti umani (Ccdhrn, non riconosciuta dalle autorità) che lo ha detto al quotidiano spagnolo El Pais, con il quale collabora Yoani.



"Sono fermi temporanei", i dissidenti arrestati vengono "liberati una volta che il processo è in dirittura di arrivo".



Il responsabile del Ccdhrn ha aggiunto che questo tipo di breve arresto è molto frequente a Cuba, ricordando che Sanchez è stata arrestata giovedì, intorno alle 18.00 (ora locale) a Bayamo, nell'est dell'isola, e solo verso l'una del mattino è riuscita a parlare con il figlio, che si trova all'Avana, per spiegargli la situazione.



Il Ccdhrn ha reso noto martedi' scorso un rapporto nel quale ha segnalato "una chiara tendenza all'aumento" degli arresti "per motivi politici" a Cuba, registrandone ben 553 nel solo mese di settembre e sottolineando che si tratta nella maggior parte dei casi si tratta di arresti "di breve durata", il cui scopo è l'intimidazione.