foto Ap/Lapresse

- Il dissidente cubano Guillermo Faras è stato liberato dalla polizia dopo essere stato fermato insieme a una trentina di militanti dell'opposizione. L'uomo era finito in manette mentre si preparava a dare inizio a una riunione politica. L'arresto di Farinas, Premio Sakharov del Parlamento europeo per i diritti umani, era stato annunciato dalla blogger dissidente Yoani Sanchez, in uno dei suoi ultimi tweet prima di essere arrestata.