foto LaPresse

20:40

- "La settimana prossima" ci saranno sviluppi sulla vicenda dei due marò detenuti in India. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, sottolineando come per il ritorno a casa di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sia fondamentale "il sostegno" di chi ha "a cuore i valori più profondi della Patria e delle nostre forze armate". "Bisogna - ha aggiunto - che si veda un'Italia coesa per riportare a casa i nostri ragazzi".