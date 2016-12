ROMNEY: "I DATI SONO TRUCCATI"

"I ragazzi di Chicago - ha detto Romney riferendosi al team di Obama - sarebbero disposti a tutto pur di rimontare nella classifica delle preferenze dei cittadini. I dati sul lavoro sono truccati".

OBAMA: “PARTE DEL PROBLEMA È WALL STREET”

Obama, come ogni politico navigato, non vuole lasciare l'ultima parola all'avversario e controbatte: "La crisi dell'economia e dell'occupazione è dovuta in gran parte al comportamento di molte banche a Wall Street. Nonostante ciò Mitt Romney respinge la riforma della Borsa americana".



"I dati sull'occupazione - Obama rincara la dose contro Romney - non sono una scusa per mettere a segno alcuni punti politici, ma un modo per ricordare che siamo troppo avanti per potere tornare indietro".



E durante un appuntamento elettorale alla George Mason University, a Fairfax, in Virginia commenta: "Credo che il Paese stia di nuovo facendo passi avanti", pur ammettendo che "ancora troppe persone cercano un posto di lavoro e fanno fatica a pagare i conti".