Il film su bin Laden fa scoppiare la polemica

- Sarà trasmesso due giorni prima delle elezioni americane il film sulla morte di Bin Laden. La discussa pellicola intitolata "Seal Team Six:The raid on Osama bin Laden” andrà in onda sul National Geographic Channel. Per alcuni la scelta è politicamente scorretta perché drammatizza uno dei maggiori successi di Barack Obama.

La messa in onda del blitz in Pakistan che ha portato all'uccisione del leader di al Qaeda, responsabile degli attacchi dell'11 settembre, ha suscitato le proteste di molti repubblicani, che hanno fatto notare come uno dei presidenti della compagnia che distribuisce il film, Harvey Weinstein, è un importante fund raiser della campagna di Obama.

Il dibattito ha fatto scendere in campo anche il presidente del National Geographic Channel, Howard T. Owens, che ha affermato che la scelta della messa in onda non ha nulla a che vedere con il calendario politico, ma è determinata dalla volontà di aiutare il lancio della stagionale autunnale del canale.

Bin Laden perse la vita il 2 maggio 2011 durante un’operazione preceduta da una vasta azione di intelligence. La sua morte fu annunciata dal presidente Obama in conferenza mondiale.