Minacce di morte al tennista Roger Federer

'Il 6 ottobre ho intenzione di assassinare Federer allo scopo di sterminare il tennis'': questo il post scritto su Baidu, una delle più importanti piattaforme di microblogging da un utente che si definisce ''il fondatore della religione politeista del gatto blu 07''.

L’annuncio e' accompagnato da una foto in cui si vede il tennista inginocchiato su un campo con un boia alle spalle, armato di ascia.



Gli organizzatori del torneo affermano di aver preso tutte le misure per garantire la sicurezza dei tennisti in generale e del numero 1 mondiale in particolare.

Gli attacchi contro giocatori di tennis sono un fenomeno raro, ma il 30 aprile 1993 Monica Seles, allora numero uno del mondo, fu pugnalata in campo, ad Amburgo, da uno squilibrato che si dichiarò tifoso della tedesca Steffi Graf.