Cuba, arrestata la blogger Yoani Sanchez

foto Ap/Lapresse 14:53 - La blogger e dissidente cubana Yoani Sanchez è stata arrestata a Cuba con il marito, il giornalista Reinaldo Escobar, e altri attivisti. Lo riferiscono fonti della dissidenza via twitter. La Sanchez è detenuta a Bayamo, dove intendeva seguire il processo ad Angel Carromero, politico spagnolo accusato della morte, in un incidente, dell'oppositore cubano Payà. "Yoandri", blogger di regime, conferma l'arresto della "blogger filo-americana". - La blogger e dissidente cubana Yoani Sanchez è stata arrestata a Cuba con il marito, il giornalista Reinaldo Escobar, e altri attivisti. Lo riferiscono fonti della dissidenza via twitter. La Sanchez è detenuta a Bayamo, dove intendeva seguire il processo ad Angel Carromero, politico spagnolo accusato della morte, in un incidente, dell'oppositore cubano Payà. "Yoandri", blogger di regime, conferma l'arresto della "blogger filo-americana".

Il blogger "Yoandri", funzionario della sicurezza di Stato dell'Avana, ha accusanto la Sanchez, che in Italia scrive per "Internazionale", di essersi recata a Bayamo (est di Cuba) per "danneggiare il processo contro Carromero, compiere una provocazione e fare uno show a beneficio della stampa" straniera.



Il giovane attivista spagnolo del Partido Popular di Madrid Angel Carromero è stato accusato dalle autorità castriste di omicidio colposo per l'incidente stradale nel quale, lo scorso 22 luglio, sono morti il dissidente Oswaldo Payà e un altro oppositore cubano, Harold Cepero, e rischia 7 anni di carcere. La versione ufficiale sulla morte di Payà è però contestata dai familiari e da ambienti del dissenso.



Yoani Sanchez, secondo quanto affermato da Yunior Garcia Ginarte, della tv ufficiale cubana Granma, è stata "arrestata dalle autorità locali" nelle sue "funzioni di corrispondente illegale" del quotidiano spagnolo "El Pais".