Il tabloid Globe: "Diana fu uccisa in ambulanza"

foto Dal settimanale 11:32 - La principessa Diana non morì nell'incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi, ma venne uccisa in ambulanza. A sostenerlo è il settimanale scandalistico "Globe", che sostiene di avere le prove di quella che definisce "una sinistra cospirazione": a scoprire che si è trattato di un omicidio sarebbe stato un investigatore, che conosce l'identità degli assassini.

L'ipotesi dell'omicidio non è certo nuova, ma in questi anni due inchieste hanno stabilito che l'incidente è stato provocato dall'autista, Henri Paul, che guidava l'auto di Lady D sotto l'effetto di alcolici e psicofarmaci.



L'annuncio del Globe arriva quindi a sorpresa; prima della prossima settimana, quando il giornale sarà in edicola, però i dubbi non potranno essere sciolti.