foto Da video

11:24

- Due tunisini sospettati di avere partecipato all'uccisione a Bengasi in Libia dell'ambasciatore Usa Chris Stevens sono stati arrestati all'aeroporto Atatutrk di Istanbul mentre cercavano di entrare in Turchia. Secondo l'emittente privata Kanal D, i due uomini erano in possesso di passaporti falsi. Sono stati arrestati dall'antiterrorismo turco e trasferiti nel quartiere generale della polizia di Istanbul a Fatih.