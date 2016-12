foto Ap/Lapresse

10:09

- La Grecia ha fondi a disposizione per arrivare "fino a fine novembre. Poi le casse sono vuote". Lo ha detto il primo ministro greco, Antonis Samaras, in un'intervista al quotidiano tedesco "Handelsblatt". Per il premier è necessario sbloccare in tempi brevi il pagamento degli aiuti: "Abbiamo bisogno di più tempo per il consolidamento, ma non necessariamente di più crediti".