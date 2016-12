foto Reuters

02:00

- Agenti dell'Fbi sono arrivati a Bengasi per ispezionare il consolato americano devastato l'11 settembre in un assalto in cui sono morti l'ambasciatore Usa in Libia, Chris Stevens, e tre altri americani. "Su richiesta dell'Fbi, il Dipartimento della Difesa ha fornito la logistica e la sicurezza per un team di investigatori affinché possano lavorare a Bengasi", ha detto il portavoce del Pentagono, George Little.