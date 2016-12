foto Reuters

14:46

- "La Turchia non vuole una guerra con la Siria e il via libera votato oggi del Parlamento su possibili operazioni militari oltre le frontiere nazionali ha un carattere dissuasivo". Lo ha detto il vicepremier di Ankara, Besir Atalay. "Damasco, ha aggiunto, "ha garantito che l'incidente non si ripeterà". Il governo siriano infatti si è scusato con quello turco per il colpo di mortaio che ieri ha ucciso 5 persone nella cittadina di confine turca di Akcakale.