Usa 2012, i programmi a confornto

Imposte e sanità

Con la Buffet Rule Obama propone l'innalzamento delle tasse sui ricchi. Nello stesso tempo afferma che la sanità deve essere per tutti e tutti devono potersela permettere dichiarandosi assolutamente contrario ai tagli del Medicare e Medicaid, i programmi di assistenza pubblica per gli over 65 e per i più poveri. Il programma dei Repubblicani, anche se Romney lo ha smentito nel dibattito tv, vorrebbe invece ridurre le imposte ai ricchi e azzerare il deficit pubblico nel 2040. Se arriverà alla Casa Bianca, dice, abolirà la riforma sanitaria di Obama e privatizzerà i due programmi di assistenza, risparmiando 5mila miliardi.

Deficit

Approccio bilanciato quello proposto di Obama per la riduzione del deficit. Aumento dell'imposizione fiscale per i più ricchi e sgravi fiscali alla classe media. Romney, al contrario, punta ad una drastica riduzione della spesa pubblica (-20% del Pil) con la rigosa eccezione di quelle militari.

Immigrazione

Il Repubblicano Romney è favorevole alla lotta dura all'immigrazione clandestina, alla difesa dei confini con il Messico e appoggia la durissima legge anti-clandestini dell'Arizzona che consente di fermare e controllare un passante solo sulla base del colore della sua pelle o del suo accento straniero. Una norma bocciata in parte dalla Corte Suprema e su cui i Democratici si dicono fortemente contrari. La linea del partito di Obama è decisamente più morbida. Facendo riferimento al "Dream Act" il presidente uscente vuole consentire ai figli di genitori irregolari di acquisire uno status legale se frequentano il college o entrano nell'Esercito.

Politica estera

Un'America che deve agire in stretto contatto con l'Onu sulle crisi locali quella che vorrebbe Obama. Il presidente è anche favorevole alle sanzioni nei confronti dell'Iran e critico nei confronti di Israele per gli insediamenti. Romney, invece, sostiene apertamente Israele e contesta a Obama di avere una linea troppo morbida nei confronti di Teheran.

Aborto e matrimoni gay

Obama punta ad abolire la legge federale che riconosce solo i matrimoni eterosessuali. Assolutamente contrario Romney in prima linea per il Marriage Act, la legge che tutela la famiglia tradizionale. Secco il no all'aborto e tra le proposte anche quella di abolire dall'assistenza medica le spese per i contraccettivi. Tra i punti programmatici del presidente in carica Obama, invece, c'è la parità dei diritti uomo-donna, sopratutto dal punto di vista salariale.

Energia

Obama è favorevole alla "Green eonomy", vuole tassare i petrolieri e favorire - attraverso sgravi fiscali - le aziende che producono energia pulita. Punta sull'aumento delle trivellazioni, sul nucleare e concede poco spazio all'economia sostenibile il candidato Repubblicano.