foto Reuters 06:32 - Non c'erano solo Barack Obama e Mitt Romney a sfidarsi in tv per dimostrare di meritare l'occupazione della stanza ovale nella Casa Bianca: dietro le quinte anche i loro staff si sono scambiati messaggi di fuoco. E tutto alla luce del sole grazie a Twitter. Il più bersagliato è stato il moderatore Jim Leher, caporedattore di Pbs Newshour, considerato dai supporter del presidente troppo molle. - Non c'erano solo Barack Obama e Mitt Romney a sfidarsi in tv per dimostrare di meritare l'occupazione della stanza ovale nella Casa Bianca: dietro le quinte anche i loro staff si sono scambiati messaggi di fuoco. E tutto alla luce del sole grazie a Twitter. Il più bersagliato è stato il moderatore Jim Leher, caporedattore di Pbs Newshour, considerato dai supporter del presidente troppo molle.

"Non penso che avremo bisogno di un altro moderatore al prossimo dibattito...Abbiamo gia Mitt Romney". Così Stephanie Cutter, numero due della campagna elettorale di Barack Obama, twitta piccata la sua insoddisfazione per come il candidato repubblicano si andato, a suo giudizio, troppo spesso sulla voce del moderatore Jim Lehrer.



Non solo lo staff di Obama ha perso la pazienza contro il moderatore Jim Lehrer. Anche Michael Moore, il regista icona della sinistra americana ha attaccato Lehrer: "La sedia vuota di Clint Eastwood – ha twittato Moore – avrebbe fatto un lavoro migliore in quel ruolo. Romney è sia candidato, sia moderatore…E’ gia’ arrivato Clinton?". Durissimo anche Bill Maher, notissimo comico liberal che ha regalato un milione di dollari a Obama: "Hey Lehrer, sei tu il maledetto arbitro, fai in modo che Mitt la smetta di maltrattarti…guarda che non può licenziarti!!!".



L'ironia dei supporter di Romney

"Presto, qualcuno dia un teleprompter a Barack Obama...". E' la battuta twittata da Sean Hannity, un noto conduttore della conservatrice Fox News, poco dopo l'inizio del duello. Intanto, lui e altri osservatori vicini al partito repubblicano, hanno ritwittato il cinguettio di Ben Smith, il noto direttore di Buzzfeed che a caldo aveva già decretato Mitt Romney come il vincitore del dibattito. "Mitt doveva dimostrare di essere capace, credibile, di reggere la scena e trattare il presidente americano da pari a pari. E c'è riuscito" ha scritto Smith solo 40 minuti dopo l'inizio del confronto.