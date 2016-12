foto Ap/Lapresse

02:00

- La Casa Bianca chiede ancora una volta, dopo gli incidenti al confine fra Siria e Turchia, "l'uscita di scena del regime per un cessate il fuoco e per l'avvio di una transizione politica a Damasco". Lo afferma la Casa Bianca. "Stiamo con i nostri alleati turchi. Tutti i Paesi responsabili dovrebbero dire chiaramente che è il momento per Assad di farsi da parte", ha dichiarato il portavoce del National Security Council.