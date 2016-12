foto Ansa

01:27

- Il parlamento turco si riunirà ad ore per discutere l'autorizzazione al governo a ordinare azioni militari in zone del territorio siriano a ridosso della frontiera comune. Lo annunciano i media locali riferendo gli esiti di una riunione del governo Erdogan tenuta dopo il tiro di mortaio caduto dalla Siria in Turchia che ha causato cinque morti.