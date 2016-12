foto Ap/Lapresse

01:30

- Nuovi tiri d'artiglieria sparati da postazioni turche di confine verso non meglio precisati "obiettivi" in Siria sono stati uditi da alcuni testimoni. Lo riferisce l'agenzia Anadolu. Si tratta di un'ulteriore risposta al colpo di mortaio sparato dalla Siria caduto in territorio turco con un bilancio di cinque morti.