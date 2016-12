Egitto, bimbi fanno pipì sul Corano: arrestati

foto LaPresse Correlati Pakistan, libera bimba blasfema

- Due bambini cristiani copti sono stati arrestati in Egitto per aver strappato una copia del Corano e per aver urinato sul testo. Le manette sono scattate dopo la denuncia dell'imam di una moschea locale, Ibrahim Mohamed Ali. I genitori hanno giustificato il gesto spiegando che i figli sono analfabeti e per questo non sapevano che il libro, trovato in una borsa per strada, era una copia del libro sacro ai musulmani.