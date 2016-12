foto Afp Correlati Nessuna condanna

"Il governo federale continuerà ad assumersi la responsabilità storica" dei crimini commessi per mano dei tedeschi, "la legge non può rendere come non accaduto quanto è accaduto". Queste le parole del ministro tedesco, Michael Georg Link, a Palazzo Chigi, commentando la decisione della magistratura tedesca di archiviare l'inchiesta su Sant'Anna di Stazzema.

"Sono convinto - ha detto il ministro tedesco - che la procura di Stoccarda non abbia preso con facilità questa decisione giuridica, ma può decidere solo nel quadro e nel rispetto delle leggi vigenti". "E non c'è legge - ha proseguito - che possa rendere non accaduto quanto invece è accaduto.



Mi immedesimo nella sofferenze delle persone interessate e capisco quanto possa essere stata una forte delusione", la sentenza della magistratura, dice il ministro per gli Affari europei tedesco Michael Georg Link. "Per questo motivo - conclude - ho fatto presente che la procura possa decidere solo nel rispetto delle leggi".